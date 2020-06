Ein Wiener auf dem Radar der Edmonton Oilers

National Hockey League

Vienna Capitals

Gedanken an diewillnoch keine verschwenden. Natürlich sei es der Traum eines Eishockey-Spielers in derNHL zu spielen, "aber zuerst muss ich mich einmal in der Liga durchsetzen", sagt. In der vergangenen Saison absolvierte er bei dennur fünf Spiele. Mehr als zehn hätte er schon gerne gehabt, allerdings bremste ihn auch eine Verletzung.

Mit großer Begeisterung ist er jetzt beim Nationalteam dabei. "Das ist eine so große Ehre für mich. Es pusht mich, dass ich mit den besten Spielern Österreichs mithalten kann", sagt der mit 1,88 Metern groß gewachsene Keeper. "Ich kann mir von Bernhard Starkbaum viel abschauen." Und außerdem nützt er das Training mit Österreichs Tormann-Trainer Markus Kerschbaumer. Der Villacher ist durch seine Arbeit schon über die Grenzen Österreichs bekannt geworden: Aus dem einstigen Wiener Talent Starkbaum machte er einen Stammspieler in der schwedischen Top-Liga.