Ein Teenager lockt NHL-Legende Steve Yzerman nach Kagran

Kometenhafter Aufstieg

Reinbachers Transferrechte werden im Juni im NHL-Draft wohl sehr früh vergeben sein. Seit seinem Profidebüt in der Schweiz hat er einen kometenhaften Aufstieg hingelegt. NHL-Scouts sollen die Schweizer Liga in der abgelaufenen Saison nur noch wegen des Österreichers besucht haben. Daher wird Yzerman auch in Kagran heute mehrere bekannte Gesichter aus Nordamerika sehen.

Mit 1,89 Metern, 85 Kilo und als Rechtsschütze Reinbacher gute Argumente im Steckbrief. Und von Kloten-Trainer Jeff Tomlinson wurde er von der ersten Spielminute an gefördert. „Er hat immer gesagt, ich darf Fehler machen. Aber immer nur einmal“, erinnert sich Reinbacher an den Start.