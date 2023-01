Ein Rücktritt und zwei Mal Saisonende im alpinen Skiweltcup

Schlechte Nachrichten allerorten am Dienstagabend: Abfahrer Matthieu Bailet erlitt bei seinem Sturz in Bormio einen Kreuzbandriss im linken Knie, bei seinem französischen Teamkollegen Victor Muffat-Jeandet müssen nach seinem Sturz in Adelboden (Nasenbeinbruch, Gehirnerschütterung) ein Außenband und ein Außenmeniskus repariert werden. Für beide ist die Saison beendet.