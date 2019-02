Ein Lebenszeichen der totgesagten Langläufer

Vielleicht war’s gar nicht einmal so schlecht, dass Markus Gandler sich vor der Weltmeisterschaft in Zweckpessimismus geübt hat. Österreich sei keine Langlaufnation hatte sich der Nordische Direktor des ÖSV da im KURIER-Interview beklagt und in einem Anflug von Resignation gemeint, dass Österreich in Seefeld kaum Athleten in die Loipe schicken kann, die tatsächlich in der Lage sind, in die Top 15 zu laufen.

Eine bessere Motivation hätte es für Dominik Baldauf und Max Hauke wohl gar nicht geben können. Und ganz ehrlich: Wer würde nicht gerne seinen Vorgesetzten widerlegen und ihn in aller Öffentlichkeit vor tausenden Fans Lügen strafen?