Nordische WM: Baldauf/Hauke im Teamsprint Sechste

Die österreichischen Langläufer Dominik Baldauf und Max Hauke haben Sonntagmittag im Klassik-Teamsprint der Nordischen Heim-WM in Seefeld den sechsten Platz belegt. Der Sieg ging nach 6 mal 1,6 Kilometer an die favorisierten Norweger Emil Iversen/Johannes Hösflot Kläbo, die weiteren Medaillen an Russland (1,88) und Italien (4,03). Der Rückstand des ÖSV-Duos betrug 23,84 Sekunden.