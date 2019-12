Ein Interview von Daniela Iraschko-Stolz hat ein Nachspiel

Dieser Auftritt vor den Kameras missfiel den ÖSV-Verantwortlichen. Zumal Iraschko-Stolz auch in teaminternen Gesprächen nicht die passenden Worte gefunden hatte. Sportdirektor Mario Stecher bat die 36-Jährige noch in Lillehammer zur Unterredung, die Aktion wird für Iraschko-Stolz auch nicht ohne Folgen bleiben.

"Nach dem was sie gesagt hat, hat sie mit Konsequenzen zu rechnen", kündigt Mario Stecher gegenüber dem KURIER an. Bis Mittwoch will die Verbandsspitze entscheiden, wie mit Iraschko-Stolz nun umgegangen werden soll. Auch eine Pause beim nächsten Weltcup in Klingenthal steht im Raum.