Ein Fehlschuss zu viel: ÖSV-Biathletin Hauser verpasst die Medaille

Gold ging abermals an die große Saison-Dominatorin Marte Olsbu Röiseland. Die 31-jährige Norwegerin, die bereits den Sprint für sich entschieden hatte, feierte einen souveränen Start-Ziel-Sieg und hält bei diesen Winterspielen nun schon bei drei Goldmedaillen. Dazu hatte sie Bronze im Einzel gewonnen. Zweite wurde die Schwedin Elvira Öberg (3 Fehlschüsse), Dritte die Norwegerin Tiril Eckhoff (+1:48,7/3).

Lisa Theresa Hauser bleibt jetzt noch eine Chance auf eine Medaille. Zum Abschluss wartet noch der Massenstartbewerb. In dieser Disziplin hatte sie vor einem Jahr in Pokljuka sensationell WM-Gold gewonnen. "So extreme Verhältnisse habe ich selten erlebt. Das dritte Schießen ärgert mich etwas, beim vierten musste ich aufs Tempo drücken", so Hauser in einer ersten Reaktion, "Die Laufzeit war sicher nicht zufriedenstellend, da habe ich sicher mehr drauf."

Katharina Innerhofer landete als zweitbeste Österreicherin mit drei Strafrunden an der 22. Stelle (+3:37,8 Min.). Julia Schwaiger wurde nach drei Fehlschüssen 44. (+5:55,3).