Ein Dutzend Legionäre macht Hoffnung

Bernhard Starkbaum

Helsinki

Der 27-jährige Wiener Tormann hatte eine starke Saison bei Modo in der ersten schwedischen Liga. Im Play-off musste er allerdings seinem Ersatzmann Platz machen. Bei der WM inwurde er nach einem schwachen Start immer besser und erregte die Aufmerksamkeit der anwesenden NHL-Scouts und Manager. Ein Wechsel in die beste Liga der Welt stand seither im Raum, Das Transferfenster für europäische Free-Agents schließt sich am Samstag, 15. Juni.

6. Oliver Setzinger: Der 29-jährige Wiener, der sei 13 Jahren im Profi-Eishockey tätig ist, stieg im März mit Lausanne in die Schweizer Nationalliga A auf. In der entscheidenden Phase konnte er wegen eines Kreuzbandrisses nur das letzte Saisonspiel absolvieren. In seinem letzten Vertragsjahr in der Schweiz wird sich weisen, ob eine baldige Rückkehr in die Heimat bevor steht.

7. Raphael Herburger: Der Spielmacher wechselt im Sommer von Meister KAC zum EHC Biel in die Schweizer Nationalliga A. Beim KAC fiel er heuer mit zehn Punkten in zwölf Play-off-Partien sehr positiv auf. In der Schweiz gilt er genauso wie die Brüder Ulmer als Nicht-Legionär, weil er bereits im Schweizer Nachwuchs gespielt hat.

8. André Lakos: Mit 49 Punkten war er punktbester österreichischer Verteidiger in der Erste Bank Liga. Dennoch bekam er bei den Vienna Capitals keinen Vertrag mehr. Also unterschrieb der 33-jährige Wiener nach starken Leistungen bei der WM in Helsinki bei Pirati Chomutov in der tschechischen Extraliga. Sicher kein Abstieg.

9. Stefan Ulmer: Der 22-jährige Vorarlberger ist Österreichs Verteidiger-Hoffnung. Ulmer spielt seit drei Saisonen für den HC Lugano in der Schweizer Nationalliga A und hat dort noch einen Vertrag bis 2015. Nach seiner Kritik an Teamchef Manny Viveiros bei der B-WM 2012 in Laibach und der Pardonierung sollte er in der Olympia-Saison wieder für Österreich spielen.

10. Martin Ulmer: Stefans Bruder Martin schaffte in der vergangenen Saison den Sprung von der zweiten in die erste Schweizer Liga. Nachdem der Stürmer als Leihspieler beim EHC Biel gefallen konnte, wurde er für zwei Saison verpflichtet und wird ab September mit seinem Vorarlberger Landsmann Raphael Herburger stürmen.