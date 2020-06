Salzburg besiegt die Caps in der letzten Minute

Die Graz 99ers unterlagen in Dornbirn unerwartet 1:3, wodurch sie den Sprung auf Position drei verpassten. Der VSV besiegte Znojmo klar mit 4:1 und der weiterhin nur zehntplatzierte KAC unterlag im Kellerduell in Ljubljana 2:3 nach Verlängerung.

In Laibach brachten zwei Powerplaytreffer den KAC nach Rückstand in Führung. Ein Gegentor im Schlussabschnitt und dann auch noch ein weiteres in der Verlängerung besiegelten schließlich doch noch die Niederlage des krisengeschüttelten Rekordmeisters.