EBEL-Prognose: Champion Bozen ist kein Außenseiter mehr

Mit Robustheit, der Defensivtaktik und großem Willen gewann Bozen den Titel. An diesen Eigenschaften wird sich nichts ändern. 13 Spieler haben den Meister verlassen, darunter Leistungsträger wie Smith, Halmo, De Sousa und Clark. 15 Neue kamen. Die Italiener zeigten ihre Stärke in der Champions Hockey League mit drei Siegen in vier Partien. Gespannt darf man sein, ob der Abschied von Austin Smith Folgen haben wird: Der 29-jährige Kanadier schrieb, dass er wegen der Folgen einer Gehirnerschütterung die Karriere beenden muss. Im Play-off sei er gezwungen worden, zu spielen, obwohl er große Probleme mit den Symptomen hatte. Jetzt gehe es für ihn nur noch um die Rückkehr in ein normales Leben.