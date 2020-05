4:0 - KAC besiegt zahnlose Caps

Klagenfurt kann mit der Vorbereitung der Meisterfeier beginnen: Der KAC gewann am Dienstag vor 7022 Fans auch das dritte Finalspiel gegen die Vienna Capitals mit 4:0, führt somit in der Best-of-seven-Serie mit 3:0 und kann am Freitag vor eigenem Publikum den 30. Meistertitel fixieren.

Zeugen der dienstäglichen Vorentscheidung um die Meisterschaft waren nicht nur 7022 Fans, sondern auch einige VIPs wie Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser, Moderator Armin Assinger, Schauspieler Peter Simonischek und Austria-Trainer Peter Stöger.

Die Vorentscheidung fiel im ersten Drittel innerhalb von nur 45 Sekunden. Bei den beiden KAC-Toren müssten normalerweise Capitals-Spieler Assistpunkte bekommen: Beim 1:0 durch Hundertpfund konnte Pinter einen schlechten Pass von Verteidiger Peter nicht annehmen, der Klagenfurter fuhr hinter das Tor und überraschte Capitals-Keeper Zaba von der anderen Seite (16.). Und vor dem 2:0 verlor Rotter im Powerplay den Puck an Siklenka, der losstürmte und traf (17.). Der Kanadier war es auch, der im Powerplay mit einem platzierten Schuss das 3:0 erzielte (21.). Zu diesem Zeitpunkt hatten die Referees Wien fünf Zwei-Minuten-Strafen gegeben und dem KAC nur zwei.

Doch daran lag die Wiener Niederlage gestern nicht. Bei den Capitals kamen die zuletzt verletzten Gratton (nach sechs Wochen Pause) und Philippe Lakos (zwei Wochen) wieder ins Team. Beide sorgten für mehr Emotionen, doch die Verunsicherung der Wiener konnten sie auch nicht besiegen.