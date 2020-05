Der Liveticker zum Nachlesen

Die Schlusssirene!

Der KAC gewinnt mit 4:0 und kann damit am Freitag in Klagenfurt den 30. Titel der Vereinsgeschichte fixieren. Die Capitals präsentierten sich vor allem in der Offensive einmal mehr harmlos, individuelle Fehler sorgten dafür, dass KAC-Goalie zum zweiten Mal in dieser Serie die Null halten konnte.