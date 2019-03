EBEL: Capitals nach Overtime-Sieg in Salzburg 2:0 voran

„Ich war einfach nur glücklich“, sagte der erschöpfte Capitals-Stürmer Sondre Olden nachdem er im fünften Drittel einen Schuss von Mario Fischer zum 2:1-Sieg abgefälscht hatte. Es war die 83. Minute in einem hochklassigen Spiel zweier Teams, die von der ersten Minute an Tempo machten und es bis zum Ende hoch hielten.

Die Wiener gewannen nach dem 4:2 am Freitag das zweite Spiel in Salzburg mit 2:1 nach der Verlängerung und führen in der Best-of-seven-Serie mit 2:0. Ein Grund für Sieg oder Niederlage ist seriöserweise nicht zu finden. „Beide Mannschaften hatten schon in den ersten 60 Minuten viele Chancen auf den Sieg“, sagte Capitals-Coach Dave Cameron, der in den höchsten Tönen von seinen Spielern sprach. „Ich mag diese Mannschaft. Die Spieler wissen genau, wie sie spielen müssen.“