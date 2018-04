EBEL: Bozen holt sich in Salzburg den Titel

Red Bull Salzburg hat den Meistertitel in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) überraschend verpasst. Die Salzburger mussten sich am Freitagabend im siebenten und entscheidenden Spiel der Finalserie ("best of seven") gegen den HC Bozen Südtirol zu Hause mit 2:3 (0:2,0:1,2:0) geschlagen geben.

Für Bozen ist es der zweite EBEL-Titel nach 2014. Damals hatten sich die Südtiroler ebenfalls in einem Entscheidungsspiel in Salzburg mit 3:2 durchgesetzt. Ihren achten österreichischen Meistertitel hatten sich die Salzburger bereits durch den Finaleinzug in der grenzübergreifenden EBEL gesichert.