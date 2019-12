8:0 – die Capitals zündeten gegen Linz ein Feuerwerk

Wie angeschossene Hunde

Die Linzer taumelten wie angeschossene Hunde über das Eis. Richtig. Diese können gefährlich sein. Das zeigten die Linzer gleich in den Startsekunden des zweiten Drittels: Lebler sprang den Wiener Kichton bei einem Check regelwidrig an und versetzte ihm einen ungeahndeten Faustschlag.

Viele Zweikämpfe wurden über der Grenze des Erlaubten geführt. Capitals-Coach Cameron sagte böse: „Es war offensichtlich, was hier abläuft. Das war Eishockey aus den 70er-Jahren. Da müssen die Referees einen besseren Job machen.“

Als nach dem 6:0 von Wall (34.) das Spiel längst entschieden war, checkte der Linzer Rutkowksi Rotter in die Bande und entluden sich die Emotionen. Fäuste flogen, nur da trafen die Linzer. Im folgenden Powerplay erhöhte Loney mit zwei Toren auf 8:0, Rotter blieb zur Sicherheit in der Kabine. „Das war ein perfektes Spiel von uns“, sagte Cameron. Linz hat in neun Dezember-Spielen 45 Tore kassiert. Trainer Rowe hat Handlungsbedarf.