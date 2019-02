Doping-Sünder Dürr: System Spitzensport "schweigt Doping tot"

Kein Generalverdacht

Durch eine breite Diskussion könne man auch Lösungen finden. "Ich bin der Meinung, dass viele, viele nicht darüber reden wollen, weil es ein unschönes Thema ist, es fällt mir auch nicht leicht, darüber zu sprechen", so der Niederösterreicher. Sport sei so schön und könne vielen so viel geben, deshalb sei es verständlich, dass man vor dieser Problematik gerne die Augen verschließe."

Die Doping-Gefahr sei aber ein Thema, das im Bewusstsein der jungen Sportler, der Menschen drinnen sein müsse, damit man sich Präventionsmöglichkeiten überlegen könne. "Ich fände es unverantwortlich, wenn ich beim Schweigen mitgemacht hätte." Eltern, die ihre Kinder in den Leistungssport bringen, sollten wissen, in welche Gefahren man sich begeben könne.

Er wolle aber auch keinen Generalverdacht gegen alle Langläufer schüren. "Das kann man so nicht stehen lassen und so will ich es nicht stehen lassen. Das ist nicht das, was ich gemacht und ausgesagt habe." Er spreche vom Spitzensport, Leistungssport mit seinen Gefahren an sich.