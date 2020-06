Dürrs Schwiegervater gerät ins Visier

Ich will jetzt endlich Antworten." Das war die zentrale Forderung von ÖSV-Sportdirektor Markus Gandler vor Kurzem im KURIER-Interview. Er wolle endlich Antworten darauf, warum Johannes Dürr in den Dopingsumpf geraten ist. Vor allem aber, von wem der österreichische Langläufer, der während der Winterspiele in Sotschi einen positiven Dopingtest abgeliefert hatte, die EPO-Mittel erhalten habe. In den Befragungen durch die Polizei gab der 27-Jährige bisher nur wenig preis und nannte auch keine Hintermänner.

Nun kommt möglicherweise etwas Licht ins Dunkel der Dopingaffäre. Beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen wurde jedenfalls eifrig über einen Mann getuschelt, der vielleicht entscheidende Antworten liefern kann: Gottlieb Taschler, seines Zeichens Vizepräsident des Biathlon-Weltverbandes IBU und – Schwiegervater von Johannes Dürr.