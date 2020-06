Der lange Schatten und das Licht am Langlauf-Horizont

Gandler

Schließlich kam aber doch wieder der Langlauf-Liebhaber in ihm durch. Und so sitztnun weiter in seinem Büro, und versucht die Causaaufzuarbeiten und die neue Saison vorzubereiten. "Denn wenn ich aufgehört hätte, dann hätte es geheißen, der läuft davon", sagt, der auch von seinem Präsidenten Rückendeckung erhält. "In unserer Gesellschaft ist es modern, einen Schuldigen zu präsentieren, an dem man sich abputzen kann, abersteht wie ein Felsen hinter seinen Leuten."

Der wortgewaltige ÖSV-Boss hat die Androhung, die Langläufer aus dem Verband zu werfen ebenso wenig in die Tat umgesetzt, wie eine Budgetkürzung, die er noch nach Turin 2006 vorgenommen hatte. Trotzdem bekommen die Österreicher den jüngsten Dopingfall immer wieder zu spüren. Beim Langlaufweltcup in Lahti, wenige Wochen nach Olympia, wurde der Wachscontainer der Österreicher beschmiert – Doper, Doper stand in riesigen Lettern darauf zu lesen.

Beim ÖSV ist man deshalb um Glaubwürdigkeit und Transparenz bemüht, um das Image des österreichischen Langlaufsports zu verbessern. Als Konsequenz auf den Fall Dürr ordnete Peter Schröcksnadel für seine Ausdauersportler zusätzliche Dopingkontrollen an. "Die werden jetzt doppelt so oft unangemeldet getestet. Das bezahlen wir selbst."