Die Washington Capitals feiern in NHL siebenten Sieg in Folge

Mit seinem 719. und 720. Tor für die Washington Capitals hat Alexander Owetschkin seinen Klub in der NHL zum siebenten Sieg in Folge geführt. Der russische Kapitän der Capitals erzielte beim 2:1 gegen die New York Rangers am Freitag beide Tore und hat damit in den vergangenen sieben Spielen siebenmal getroffen.

Die Capitals haben 20 ihrer 30 Saisonspiele gewonnen und liegen damit in einer Liga-Gesamttabelle auf Platz zwei.