Vienna Capitals holten den kanadischen Eishockeyspieler Bradley

Die Vienna Capitals haben sich für die Offensive den 24-jährigen Kanadier Matt Bradley geholt. Der Stürmer kam zuletzt für die Greenville Swamp Rabbits (ECHL) und die Milwaukee Admirals (AHL), dem Farmteam der Nashville Predators, zum Einsatz. In den vergangenen drei Jahren brachte er es in der nordamerikanischen Eishockey-Liga ECHL in 231 Spielen auf 141 Tore.

"Er weiß, wo das gegnerische Tor steht, das hat er in den letzten Jahren bewiesen", sagt Head-Coach Dave Barr.

Der ICE-Eishockeyklub aus Wien muss allerdings in den nächsten Wochen ohne die verletzten Stammspieler Brody Sutter (Unterkörper) und Dominic Hackl (Oberkörper) auskommen.