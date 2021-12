Das Spiel des Jahres: Wie Salzburg CL-Geschichte schreiben kann

Die Stürmer müssen wieder ins Tor treffen

Auch die Chancenverwertung war zuletzt nicht zufriedenstellend. Gegen Hartberg trafen mit Kristensen und Onguene etwa zwei Verteidiger. Torjäger Karim Adeyemi erzielte in den jüngsten acht Partien nur einen Treffer. „Er weiß selber, dass er zuletzt nicht der Karim war wie zu Beginn der Saison“, so Jaissle. „Aber der Junge weiß, was er besser machen muss. Ich bin mir sicher, dass er speziell in so einem Topspiel dann auch wieder zünden kann.“ Sturmpartner Noah Okafor könnte nach überstandener Oberschenkelverletzung heute sein Comeback feiern.