Salzburg-Star Adeyemi soll Barcelona abgesagt haben

Laut Information von Sky soll sich der vielumworbene Salzburger Stürmerstar Karim Adeyemi gegen einen Transfer zum FC Barcelona entschieden haben. Die finanzmaroden Katalanen sollen bereit gewesen sein 40 Millionen Euro nach Österreich zu überweisen. Doch im Umfeld des 19-jährigen deutschen Teamspielers machte man sich Sorgen, dass Barcelona für die Teamkarriere nicht die beste Wahl sei.

In der Pole-Position stehe jetzt Borussia Dortmund. Im Hinblick auf die EM 2024 in Deutschland wolle Adeymi in der deutschen Bundesliga Fuß fassen.