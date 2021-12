Spektakel in Gröden: Von Strobls Bauchfleck bis Mayers Horrorsturz

„Schau, schau, schau! Was ist da drin? Da ist a Reh drin! A Reh im Zielschuss!“ ORF-Experte Armin Assinger traute 2004 seinen Augen nicht, als er die Fahrt von Kristian Ghedina kommentierte. Just in dem Moment, in dem der Italiener mit 120 km/h den Zielschuss herunterraste, kreuzte ein Reh seinen Weg. Ghedinas Reaktion: „Ich habe ihm gesagt: ‚Hey, was machst denn du hier?‘“