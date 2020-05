Corona-Krise: Die ÖSV-Skifahrer sind der Konkurrenz voraus

Dass die Österreicher gerade mit ihrem Schneetraining der Konkurrenz voraus sind, liegt auch in der Verantwortung von Peter Schröcksnadel. Der Verlust der Vorherrschaft in der Nationenwertung hat den ehrgeizigen Tiroler so gestört, dass er nun alle Hebel in Bewegung setzt, um mit dem ÖSV wieder die Nummer eins zu werden. Dafür nimmt der Verband einen sechsstelligen Betrag in die Hand und lässt sämtliche Sportler und Betreuer mehrfach auf Covid-19 testen.

„Wir haben einen extrem entscheidungsfreudigen Präsidenten, deshalb hatten wir auch schnell die Lösung mit dem Gletschertraining auf dem Tisch“, sagt ÖSV-Sportdirektor Anton Giger.