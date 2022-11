Die Nordischen Kombinierer kämpfen um die Zukunft ihrer Sportart

Ein erster Schritt wäre ein neues Wettkampfformat. Ein Sprung plus ein 10-Kilometer-Langlauf – so präsentiert sich die Kombination seit Jahren. „Meine Vision wären 7,5 und 12,5 Kilometer im Langlauf. Also ein Bewerb, der eher sprunglastig ist und ein zweiter, bei dem das Langlaufen wichtiger ist“, sagt ÖSV-Direktor Mario Stecher.

Am österreichischen Skiverband kann es jedenfalls nicht liegen, dass die Nordische Kombination dermaßen im Eck steht. Im kommenden Winter macht der Weltcup gleich zwei Mal in Österreich (Ramsau, Seefeld) Station, in Seefeld finden erstmals auch zwei Frauen-Bewerbe statt.