Die NHL unterstützt das Coming-out von Nashville-Talent Prokop

Als erster in der NHL unter Vertrag stehende Eishockey-Spieler hat Luke Prokop am Montag seine Homosexualität öffentlich gemacht. „Heute bin ich stolz, öffentlich allen zu sagen, dass ich schwul bin“, schrieb der 19-jährige Verteidiger der Nashville Predators. Vor nicht einmal einem Monat hatte Footballprofi Carl Nassib von den Las Vegas Raiders sein viel beachtetes Coming-out im US-Profisport.

„Es war eine lange Reise, um an diesen Punkt in meinem Leben zu gelangen“, schrieb Prokop auf seinem Instagram-Kanal. „Von klein auf habe ich davon geträumt, ein NHL-Spieler zu sein, und ich glaube, ein authentisches Leben ermöglicht es mir, meine Chancen zu verbessern, damit meine Träume in Erfüllung gehen.“