Die neue Leichtigkeit der ÖSV-Abfahrer

Es ist für Vincent Kriechmayr vielleicht ein Trost, dass viele so denken wie der Oberösterreicher. Max Franz etwa, der im ersten Training hinter Travis Ganong ( USA) auf Rang zwei raste, jagen die Kamelbuckel seit seiner Jungfernfahrt „richtig Respekt“ ein, „beim ersten Mal habe ich dort einen Salto gemacht.“

Und trotzdem – bei aller Ehrfurcht vor den Kamelbuckeln strahlen die Österreicher diesmal in Gröden auch ungewohnt viel Sicherheit, Selbstvertrauen und Lockerheit aus. Die zwei Siege von Max Franz in Übersee (Abfahrt in Lake Louise, Super-G in Beaver Creek) haben der gesamten Mannschaft Rückenwind verliehen. Sogar Routinier Hannes Reichelt, der die Saslong nicht zu seinen Lieblingspisten zählt, meinte nach seinem sechsten Rang im ersten Abfahrtstraining. „Ich bin verwundert, dass ich so schnell bin. In Gröden kämpfe ich ja normalerweise oft mit Rätseln. “

Es ist aktuell eine positive Eigendynamik zu spüren, die natürlich auch mit dem hervorragenden Saisonstart zusammen hängt. Aber die Ursachen liegen tiefer. Der besonnene Abfahrtstrainer Sepp Brunner, der seit zwei Jahren im Amt ist, hat den Österreichern zurück in die Erfolgsspur geholfen. „Dann kommen Kriechmayr, Franz oder Mayer jetzt auch ins beste Abfahreralter. Bei denen hat alles eine Selbstverständlichkeit“, sagt Reichelt.