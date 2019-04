Die Klagenfurter Mosaiksteine für den Eishockey-Titel

An die Leistung wie im Vorjahr im DEL-Play-off konnte er heuer beim KAC nicht anschließen, aber das kann auch an einer Verletzung liegen, die er sich im Viertelfinale gegen Bozen zugezogen hatte und die nach nur zwei Wochen Pause sicher nicht verheilt ist.

Ein Mosaikstück in der Klagenfurter Erfolgsgeschichte ist natürlich auch Trainer Petri Matikainen. Der Finne hat es geschafft, die Gruppen in der KAC-Mannschaft zu einen. Während Ex-Coach Mike Pellegrims mit seinen cholerischen Anfällen alle Mitarbeiter in den Wahnsinn getrieben hatte und sein Nachfolger Steve Walker nie zur Persönlichkeit wurde, war Matikainen vom ersten Tag an auf das große Ziel fokussiert. Mit Motivationsvideos und Teambuilding-Aktionen schwor er die Spieler auf das Play-off ein. Und er schaffte es, dass sein Team verschiedene Taktiken ausüben konnte. Wurde gegen Bozen im Viertelfinale wenig ansehnlich gespielt und wenig in das Spiel investiert, so stieg das Niveau im Semifinale gegen die offensiv starken Grazer an – der agierte KAC viel offensiver.