Die großen Abräumer und Topverdiener: Der Ski-Weltcup im Rückblick

Podestplätze gelangen Österreichs Ski-Team in der Saison 2021/’22. Manuel Feller sorgte mit seinem dritten Rang im Slalom von Méribel für den 28. Stockerlplatz der ÖSV-Herren und beendete damit den Disziplinweltcup hinter Henrik Kristoffersen (NOR) auf Rang zwei. Vergleichsweise bescheiden ist die Ausbeute der österreichischen Frauen, die es in den 37 Saisonrennen nur 15 Mal in die Top drei schafften. Spitzenreiter bei den Podiumsplatzierungen ist die Schweiz (46).