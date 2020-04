Die Eishockey-Familie rückt in der Corona-Krise enger zusammen

Und die Eishockey-Gemeinschaft wächst in der Corona-Krise weiter zusammen – wenn auch nur sinnbildlich gemeint. Die Liga präsentierte in dieser Woche die Aktion „Hidden Heroes“. Dabei werden Menschen aus der Eishockey-Familie gewürdigt, die in der Corona-Krise in den Dienst des Nächsten und der Gesellschaft treten.

„Sie sorgen dafür, dass das tägliche Leben, trotz massiven Einschränkungen, aufrechterhalten wird. Sie helfen anderen, geben alles und tragen maßgeblich dazu bei, die Krise zu überstehen“, sagt Liga-Manager Christian Feichtinger. Hinter der Kampagne Hidden Heroes steht die gesamte Eishockeyfamilie der Erste Bank Eishockey Liga und Alps Hockey League, sowie die jeweiligen Landesverbände und zugehörigen Eishockeyvereine.