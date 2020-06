Die Caps stürzen VSV von der Spitze

Die Vienna Capitals sind neuer Tabellenführer. Die Wiener gewannen das Spitzenspiel der dritten Runde beim bisherigen Leader Villach mit 4:3 nach dem Penaltyschießen und sind nach drei Runden das einzige der zwölf Teams ohne Punkteverlust.

Die Wiener machten sich das Leben aber selbst schwer. Gleich zehn Zweiminutenstrafen kassierten die Capitals und brachten sich damit selbst immer wieder in die Defensive. Denn im Spiel fünf gegen fünf waren die Capitals dem VSV meist überlegen und ließen nur wenige Chancen zu.

Villach ging mit einer 3:2-Führung ins Schlussdrittel, die Verteidiger Fraser mit einem erfolgreichen Solo ausgleichen konnte (45.). Im Penaltyschießen traf nur Capitals-Stürmer Marcus Olsson.

"Heute haben wir gesehen, dass wir uns noch entwickeln müssen. Wir waren viel zu unkontrolliert und haben zu viele Strafen bekommen", sagte Capitals-Coach Samuelsson. Die Wiener blieben gleich in Villach und reisen am Samstag nach Pula, wo sie am Sonntag im Amphitheater auf Zagreb treffen. Am Freitag gab es bei Zagreb gegen Laibach allerdings Probleme mit dem Eis.