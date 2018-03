Die Capitals stehen gegen Bozen vor dem EBEL-Aus

Wer hätte das gedacht? Nach dem Bozen im Viertelfinale Vizemeister KAC besiegt hatte, steht jetzt Meister Vienna Capitals auf der Abschussliste. Nach dem 5:2 am Samstag in Bozen steht es in der Best-of-seven-Serie 3:1 und fehlt den Italienern nur noch ein Erfolg für den Aufstieg ins Finale. Die erste Chance dafür hat der Achte des Grunddurchgangs bereits am Ostermontag bei den Capitals (17.30 Uhr).

7200 machten aus der ausverkauften Bozener Eiswelle ein Tollhaus. Auch die zirka 150 Wiener Fans machten von Beginn an lautstark auf sich aufmerksam.

Den Capitals fehlten mit Riley Holzapfel und Rafael Rotter ihre zwei besten Stürmer. Rotter hatte sich am Donnerstag im Heimspiel verletzt und wird erst kommende Woche wieder zurückkehren, wenn die Wiener dann noch im Rennen sind. Dasselbe gilt für Holzapfel, der individuell trainiert.

Bozen glücklich

Für Rotter rückte Verteidiger Peter in den Sturm auf. Das klappte in den ersten Minuten auch ganz gut. Die Wiener machten viel Druck, nutzten ihre eisläuferische Überlegenheit und kamen durch Pollastrone (2.,3.), Nödl (4.), Buck (6.) und Romig (7.) zu Möglichkeiten. Doch die Bozener waren vor dem Tor entschlossener und glücklicher. Tomassoni traf mit einem abgefälschten Schuss zum 1:0 (13.).

Danach rettete Caps-Keeper Lamoureux in Bedrängnis vor Oleksuk (16.) und Tomassoni (18.). 33 Sekunden vor der Pause erhöhte Sointu mit einem Solo in Überzahl (20.) auf 2:0, 17 Sekunden nach der ersten Pause fälschte Angelidis zum 3:0 ab (21.). Das Timing in den Angriffen, das früher die Wiener so ausgezeichnet hatte, ist plötzlich eine Stärke der Bozener.

Und die Gastgeber ließen sich auch von zwei Caps-Toren durch Tessier (30.) und Schneider (33.) nicht beunruhigen. Wieder nur 25 Sekunden vor der zweiten Pause traf Carlisle zum 4:2 (40.). Im Schlussdrittel bekamen die Wiener ihr erstes Powerplay, in der letzten Minute traf Bernard zum 5:2.

Ausgleich in Linz

Ebenfalls rappelvoll war am Samstag die Keine Sorgen Arena in Linz, wo 4865 Fans einen 5:2-Erfolg der Black Wings gegen Salzburg feierten. Damit gibt es zumindest ein sechstes Spiel am Mittwoch in Linz.