Die Capitals kehren mit einem doppelten Erfolg aufs Eis zurück

Die Vienna Capitals kehren mit einem Erfolg aus der Corona-Pause zurück. 28 Tage nach dem 4:1 über Salzburg gewannen die Wiener am Sonntag gegen Dornbirn 2:1. Die Tore erzielten Niki Hartl mit einem Schuss vom Bullykreis im Powerplay (25.) und Patrick Peter nach einem sehenswerten Haken unter die Latte (36.). Peter absolvierte nach seiner Verletzung sein erstes Saisonspiel. Am Ende wurde es erneut spannend, weil Yogan zum 1:2 verkürzte (48.). Der Wiener Verteidiger Leduc saß zu diesem Zeitpunkt zum dritten Mal in dieser Partie auf der Strafbank.

Die Wiener sind mit den drei Punkten wieder knapp hinter Tabellenführer Graz, der bei Fehervar 2:5 verlor.

Für die Verlosung der weißen Trikots für die Angehörigen eines Terror-Opfers meldeten sich 800. Caps-Fans an. Verteidiger Philippe Lakos absolvierte sein 800. Spiel für die Wiener.