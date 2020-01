Die Capitals erarbeiten sich einen 2:1-Erfolg gegen Znaim

Znaim bleibt der Lieblingsgegner der Vienna Capitals. Die Wiener feiern im vierten Saisonduell den vierten Sieg. Am Sonntag mussten die Wiener den Erfolg aber hart erarbeiten.

Das Toreschießen fiel den Capatals wieder genauso schwer wie vor der Siegesserie nach Weihnachten, als in vier Spielen 17 Tore erzielt wurden. Wukovits und Kichton trafen nur Metall. Alleine in den ersten 20 Minuten ließen die Wiener acht Minuten in Überzahl ungenützt. Das sollte sich im zweiten Drittel rächen.

Die Tschechen, die seit Wochen nur mit drei Sturmlinien agieren, agierten sehr diszipliniert und in den Zweikämpfen engagiert. Die Pässe der Wiener waren genauso schlampig wie die Torschüsse ungenau. Und so schaften es die Znaimer in Minute 39 durch Luciani in Unterzahl in Führung zu gehen.

Erst im Schlussdrittel schafften es die Capitals auf die Anzeigentafel. Ty Loney traf mit einem Handgelenksschuss aus dem Nichts zum 1:1 (44.). Julian Großlercher schloss ein sehenswertes Solo zum 2:1 ab (50.).

Eine klare Angelegenheit war das Kärntner Derby für den KAC. Der Meister besiegte den VSV mit 3:0. Salzburg feierte in Innsbruck einen 8:2-Kantersieg.