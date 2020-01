Die Eishockey-Grenzgänger: Viele Weinviertler halten zu Znaim

Znaim und Wien sind, um es in der Eishockey-Sprache auszudrücken, nur einen unerlaubten Weitschuss voneinander entfernt. Am Sonntag werden viele österreichische Fans aus dem Weinviertel nach Wien-Kagran anreisen - und Znaim die Daumen drücken, wenn der Zweite den Dritten aufs Glatteis führt (17.30 Uhr).

Wie Lukas aus Grabern, der mit Bruder Christoph und Freunden auch am Neujahrstag den Adlern in der Negova-Halle die Daumen drückte. Mit Erfolg, Znaim besiegte Linz 7:2. Von den 3000 Zuschauern reisten rund 800 aus dem Einzugsgebiet Weinviertel an.

Bruder Christoph erklärt: „Wenn Match ist, wird gefahren. Es ist nicht weit und günstig.“ Vor allem im Vergleich zu Wien. „Hier zahlt man nicht 25 Euro Eintritt, sondern nur sechs Euro.“