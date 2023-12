Die Beste der Welt: Snowboard-Star Gasser gewinnt in Peking

Peking und Anna Gasser - das ist eine ganze besondere Beziehung. De österreichische Snowboard-Star fliegt auf die chinesische Hauptstadt, weil sie dort regelmäßig auf Wolke sieben schwebt.

2022 gewann die Kärntnerin in Peking zum zweiten Mal in Folge Olympia-Gold im Big Air, nachdem sie zuvor in China bereits zwei Weltcupsiege gefeiert hatte. Am Samstag sorgte Anna Gasser nun in Peking für den Hattrick und sprang zum dritten Weltcuperfolg.

"Ich habe die gleichen Tricks gezeigt, wie bei meinem Olympiasieg", sagte die 32-Jährige.