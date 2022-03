Deutscher Bobfahrer verlor wegen seiner Katze beinahe Finger

Vor ├╝ber einem Monat gewann Johannes Lochner bei den Olympischen Spielen in Peking mit dem deutschen Viererbob zweimal Silber. Am Donnerstag war der 31-J├Ąhrige zum Olympia-Empfang seines Bobklubs (Stuttgart Solitude) in M├╝nchen eingeladen worden, doch die Fahrt dorthin endete f├╝r Lochner im Krankenhaus.

Eine Not-Operation rettete dem Deutschen den linken Mittelfinger, der auf der Fahrt pl├Âtzlich blau wurde. Der Bild erkl├Ąrte Lochner, dass er am Montag mit seiner Katze gespielt habe und diese ihn am Finger kratzte. Als er einen Tag darauf im Keller eine Heizung einbaute, sei wohl Dreck in die Wunde geraten. Der Finger entz├╝ndete sich so schlimm, dass er in M├╝nchen spontan in ein Krankenhaus fahren musste. Dort drohte dem Athleten eine Finger-Amputation. Die ├ärzte f├╝hrten sofort eine Not-Operation durch und retten seinen Finger.

"Jetzt bin ich zehn Jahre die gef├Ąhrlichsten Bahnen der Welt runtergefahren. Nie ist etwas passiert, ich musste nie operiert werden und jetzt so was", sagte Lochner der Bild.