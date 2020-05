Deutsche Arroganz als Motivation

Am Montag, 11.44 Uhr, landete der Flieger mit der österreichischen Eishockey-Nationalmannschaft in Wien-Schwechat. Nach einem unerwarteten Höhenflug, der in der Qualifikation für die Olympischen Spiele 2014 in Sotschi gipfelte.

Österreich kehrte nach gewonnenem Punkt beim 2:3 n.V. gegen Deutschland als Turniersieger bei der Olympiaqualifikation in Bietigheim-Bissingen zurück. Platz eins vor Deutschland, Italien und Niederlande. Die meisten österreichischen Spieler taten sich Montag Mittag schwer, Worte zu finden. Weniger weil sie so intensiv gefeiert hatten, mehr weil der Erfolg ein wirklich großartiger ist.

Verteidiger André Lakos, der nach vier Jahren ein Comeback im Team feierte, freute sich über die gute Stimmung: "Es hat sich viel zum Positiven geändert. Von den Trainern bis zum Management haben alle für eine sehr gute Stimmung gesorgt. Ich habe mich wohl gefühlt. Das spiegelt sich dann in der Leistung der Mannschaft wider."

Teamchef Manny Viveiros hat sich für den 33-jährigen 2,01-Meter-Mann entschieden und Recht behalten. "Egal, welche Rollen die Spieler bekommen haben, jeder hat sie perfekt erfüllt. Lakos spielt bei den Capitals viel offensiver, im Team musste er hinten absichern. Er hat diese Aufgabe hervorragend gelöst."