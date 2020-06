VSV schickt Capitals in die Sommerpause

Im Play-off überraschten sie mit einer defensiven Spielweise. Sie machten die Räume im Mitteldrittel eng und blockten viele Schüsse. Diese Taktik dürften sie sich beim KAC abgeschaut haben, der im Vorjahr die Capitals im Finale 4:0 abservierte. Auch damals hatten die Wiener große Probleme, in die Zone vor das Tor vorzudringen.

Stürmer Rafael Rotter befürchtet große Veränderungen: "Ich bin brutal enttäuscht, dass wir eine so gute Saison so beenden. Wir haben alles gegeben, auch wenn es vielleicht von außen nicht so ausgesehen hat. Wenn man in Wien in der ersten Runde ausscheidet, dann ist klar, dass sich einiges ändern wird." Der Wiener hat wie Zaba, Kickert, Gratton, Ferland und Schlacher noch einen Vertrag bis 2015.

Für bange Sekunden sorgte in Kagran nicht nur der Spielstand. Capitals-Tormann Matt Zaba verletzte sich beim 2:3 durch Hunter ohne Fremdeinwirkung und bekam Krämpfe und Schmerzen am ganzen Körper. Der Kanadier musste in Krankenhaus gebracht werden. Jürgen Penker, der von den Caps während der Saison geholt worden war, um die Kadiertiefe zu erhöhen, saß nur auf der Tribüne. Deshalb musste der 20-jährige Kickert die Partie zu Ende spielen.

Die Wiener Spieler haben ab sofort in Urlaub, das Trainerteam wird in den kommenden Tagen entscheiden, wer von diesem Team gehalten wird. Bis Ende März haben die Capitals bei einigen Spielern noch Optionen auf Verlängerungen.