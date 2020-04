Der neue Mann im Schatten von Rossi

Im unverbindlichen finalen Ranking des Central Scouting Service, das diese Woche erstellt wird, könnte er in der Kategorie „Feldspieler Nordamerika“ um Platz 50 gereiht sein. Wann und wie der Draft, bei dem sich die 31 NHL-Klubs die Rechte an 217 Talenten sichern, abgehalten wird, ist wegen der Corona-Pandemie offen.

"Hauptsache NHL"

„Es ist Vorfreude, auch ein wenig Nervosität“, sagt Nickl, wenn er an den Draft denkt. „Was passieren wird, kann ich jetzt nicht mehr beeinflussen“, meinte der 18-Jährige. Sein Lieblingsklub seit der Jugend sind die Chicago Blackhawks. „Das wäre ein Traum, aber egal, Hauptsache NHL“, erklärte der Kärntner. Bisher hat erst ein österreichischer Verteidiger in der stärksten Liga der Welt gespielt: Thomas Pöck hat 122 Spiele für die New York Rangers und die New York Islanders absolviert.

Der Weg für Nickl ist noch weit, der starke Einstand in Kanada lässt aber hoffen. „Ich habe ein bisschen Zeit gebraucht, um mich auf das kleinere Eis, das Tempo und das Körperspiel einzustellen. Aber die erste Saison war sehr positiv. Ich habe nicht gedacht, dass es so gut läuft“, erklärte der 1,89 m große Verteidiger, der vor allem eisläuferisch und im Antritt noch am meisten Verbesserungspotenzial sieht.