Der Hackl-Schorsch: "Ich will mit den Österreichern Gold gewinnen"

In Österreich wird Hackl mit offenen Armen aufgenommen. Verbandschef Markus Prock, zur aktiven Zeit der größte Gegner des Bayern, arbeitet seit Jahren an diesem Königstransfer im Kunstbahnrodeln. Denn kaum einer hat so viel Ahnung beim Schlittenbau und bei der Materialentwicklung wie der leidenschaftliche Tüftler Hackl, der selbst bei seinen Teilnahmen an der Wok-WM seinerzeit alle technischen Kniffe ausreizte. „Mich hat dieses Thema immer schon fasziniert.“