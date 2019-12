Der Föhnsturm und die Capitals verbliesen Dornbirn

Die Partie konnte somit erst um 19.45 Uhr beginnen. Und dann ging es den Dornbirnern viel zu schnell. Die Wiener drückten von Beginn an auf das Tempo und gingen durch Neuzugang Aslin nach 105 Sekunden in Führung (2.). Nach einem Drittel stand es 3:1, nach dem zweiten bereits 5:1. Am Ende jubelten 4.550 Fans in Kagran über einen 5:1-Erfolg.

Für die beachtlichste Zahl des Abends sorgten aber die Capitals-Fans. Der Fanclub Icefire übergab 14.245 Euro an das Kinderhospiz Netz.

Weil der KAC in Znaim 5:6 verlor und Graz gegen Linz mit 6:2 siegte, sind die Capitals wieder erster Verfolger von Salzburg. Somit geht es am Sonntag im direkten Duell in Wien um die Tabellenführung. Zum Weihnachtsspiel in Kagran werden an die 7.000 Zuschauer erwartet.