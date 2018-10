Der Eishockey-Klub der Roten Armee erobert Wien

Wenn am Freitag um 18.30 Uhr in der Erste Bank Arena in Kagran der Puck zum ersten Bully fällt, dann wird Kagran Gastgeber einer Mannschaft, die Sportgeschichte geschrieben hat. ZSKA Moskau spielt im Rahmen der KHL World Games in Wien gegen Slovan Bratislava. Die Kontinental Hockey League veranstaltet am Freitag und Sonntag in Wien die Spiele Bratislava – ZSKA Moskau und Bratislava gegen SKA St. Petersburg. Im November (26. und 28.) spielt Dinamo Riga in Zürich gegen die beiden Top-Klubs aus Russland.

Die Vienna Capitals mussten wegen den prominenten Gästen ausweichen und gastieren am Freitag in Klagenfurt. Dort können die Wiener mit dem 13. Sieg seit Saisonbeginn einen Rekord in der Erste Bank Liga aufstellen.

ZSKA Moskau ist wohl einer der berühmtesten Eishockey-Klubs der Welt. 32 Titel in der sowjetischen Meisterschaft und 20 im Europacup wurden gewonnen. Nach seiner Gründung 1946 war ZSKA der Klub der sowjetischen Armee. Es gibt kaum eine andere Mannschaft, die ihren Sport über Jahrzehnte so geprägt hat, wie ZSKA.

Aber das ging nur mit großen Opfern. Die Spieler des Klubs wurden wie Leibeigene 11 Monte im Jahr kaserniert und trainiert. Private Kontakte hatten die Profis kaum. Selbst Telefonate mit den Ehefrauen waren reglementiert. Im Film „ Red Army“ von Gabe Polsky erzählen die Hauptdarsteller um Wjatscheslaw Fetissow vom Leben in der damals besten Mannschaft der Welt. Das Team war übrigens fast ident mit jenem der UdSSR, das über Jahre bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen als unschlagbar galt. Wjatscheslaw Fetissow, Alexej Kassatonow, Wladimir Krutow, Igor Larionow und Sergej Makarow bildeten das beste Team der Welt.