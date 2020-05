Der Beginn der Eiszeit in Wien

Der schwedische Startrainer der Capitals war nach dem erfolgreichen Auftakt ebenfalls erleichtert: "Es hat mich schon überrascht, dass wir auf dem europäischen Spitzenniveau mitspielen können." Überrascht ist Samuelsson auch vom Zuschauerandrang: "Das ist unglaublich. Es gibt kaum Spiele in der European Trophy mit so vielen Fans." Richtig. Nach dem ersten Spieltag führen die Wiener mit 4700 Fans vor Bratislava mit 4300 die Statistik an.



Einer, der deshalb besonders stolz war, ist Capitals-Präsident Hans Schmid: "Das ist wunderbar. In der Urlaubszeit brechen wir trotz des schönen Wetters unseren Zuschauerrekord. Ich habe auch noch nie erlebt, dass unser Fanshop so belagert wurde." Kein Wunder, die neuen Trikots, ähnlich jenen von Stanley-Cup-Champion Boston, waren schnell vergriffen.



Das Ziel mit der erweiterten 7000er-Arena sei es, den Zuschauerschnitt von 4000 auf 5000 anzuheben. Und, so der Präsident: "Ich hoffe, dass aus der European Trophy eine Europa-Liga wird. Wir sind stolz, dabei zu sein."