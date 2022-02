Das Rodel-Dreamteam: Geteilte Olympia-Freude ist doppelte Freude

Der Vorarlberger, der am Renntag seinen 28. Geburtstag feierte, hat zwei turbulente Jahre hinter sich: Im Jänner 2020 musste sein Unterschenkel nach einem Sturz mit zwei Metallplatten und 25 Schrauben fixiert werden. Im vergangenen Sommer zwang das Muskelpaket eine heftige Corona-Erkrankung in die Knie. Und schließlich zog er sich im November einen Fußwurzelbruch zu und wurde erneut zurückgeworfen.

„Ich bin emotional gerade irgendwo“, gestand Steu nach der Medaillenzeremonie. Seine Gedanken waren aber nicht bei seiner bewegten Vergangenheit, sondern bei einem seiner Mannschaftskollegen. Yannick Müller, der gemeinsam mit Armin Frauscher ebenfalls im Doppelsitzerrennen am Start stehen hätte sollen, liegt nach einer akuten Operation (offener Unterarmbruch) in einem chinesischen Spital. „Das tut uns allen so leid“, sagt Steu.