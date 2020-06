Das Problem der Vienna Capitals

Im vierten Spiel am Freitag (19.30, ServusTV überträgt in Konferenz mit Linz – Znaim) haben die Villacher Heimvorteil und könnten mit einem Sieg einen großen Schritt in Richtung Semifinale machen. "Wir müssen dort fortsetzen, wo wir in Wien aufgehört haben", sagt Marco Pewal nach dem 4:2 am Dienstag. Seine zwei Tore nach drei Jahren Flaute in den Play-offs waren ein Befreiungsschlag: "Da gewinnt man an Selbstvertrauen."

Für VSV-Obmann Giuseppe Mion zählen die Statistiken von den ersten Toren nicht viel: "Eine Führung ist natürlich ein Schritt in die richtige Richtung." Verteidiger Pretnar (musste am Dienstag in Wien mit einer Schulterluxation ins Krankenhaus) fällt aus. Bei den Capitals fällt Verteidiger Veideman wegen einer Gehirnerschütterung aus.