Das Nordic Triple der Kombinierer: Highlight im Schattendasein

Nun blicken die Athleten unsicheren Zeiten entgegen. Für die Winterspiele 2026 in Milano-Cortina wurde die Teilnehmerzahl von 55 (bei den Spielen 2022 in Peking) auf 36 Sportler reduziert. Das bedeutet das Aus für den klassischen Mannschaftsbewerb mit vier Startern pro Staffel.

Umso wichtiger sind daher Veranstaltungen an Orten, an denen die Fahnen der Nordischen Kombination noch hochgehalten werden. Seefeld erlebt ab Freitag das Nordic Triple, das sich in den vergangenen Jahren als Höhepunkt im Weltcupkalender etabliert hat. Mit Tausenden Zuschauern, Bewerben an drei Tagen und doppelten Weltcuppunkten.