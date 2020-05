Das Luxusprobleme der ÖSV-Adler

"Ich sage, es ist ein Luxusproblem", erklärt der Tiroler Chefcoach, der mit kniffligen Entscheidungen längst Erfahrung hat. Bei jedem Teambewerb bei Olympia oder WM müssen einige potenzielle Olympiasieger und Weltmeister am Boden bleiben.

Im österreichischen Adler-Horst befinden sich gleich sechs Skispringer, die bereits gewonnen haben – und die meisten von ihnen nicht nur ein Mal. "In dieser Mannschaft steckt eben extrem viel Potenzial", lobt der Trainer, der sein Aufgebot für die Tournee erst kommende Woche bekannt geben wird.



Pointner will noch die beiden letzten Weltcup-Bewerbe an diesem Wochenende in Engelberg abwarten. Denn die große Titlis-Schanze in der Schweiz war in den letzten Jahren ein aufschlussreicher Anhaltspunkt für Formkurven und das Leistungsniveau der Springer. Wer in Engelberg vorne dabei war, der machte meist auch danach bei der Tournee eine gute Figur.



Andreas Kofler, 27, verbindet mit Engelberg eine kleine Hassliebe. Hier war er seinerzeit gestürzt und anschließend in ein veritables Formtief geschlittert, hier hat er aber auch im Vorjahr einen von drei Saisonsiegen gefeiert. In diesem Winter reist der Tiroler mit dem gelben Trikot des Weltcupleaders zur Tournee-Generalprobe. Die Führung ist für Kofler mehr Ansporn denn Bürde: "Ein angenehmes Gefühl, es taugt mir, und ich muss das gelbe Trikot nicht auf Biegen und Brechen verteidigen."



Wie Kofler sind auch Gregor Schlierenzauer, Sieger in Harrachov, und Thomas Morgenstern für die Tournee gesetzt. Und auch David Zauner, dessen Formkurve zuletzt nach oben zeigte, darf sich Hoffnungen auf einen Fixplatz machen.