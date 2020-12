Das Leben des Ryan: Das harte Los von Super-G-Sieger Cochran-Siegle

„Ich weiß ja selbst nicht, was los ist“, gestand Ryan Cochran-Siegle nach seinem ersten Weltcuperfolg. Ganz aus dem nichts kam der Sieg des 28-Jährigen dann freilich auch wieder nicht. Bereits in Gröden hatte der Speedspezialist aus den USA mit dem zweiten Rang aufgezeigt, in den beiden Abfahrtstrainings in Bormio war Cochran-Siegle zwei Mal der Schnellste. „Ich habe gerade viel Selbstvertrauen und Sicherheit. Wenn du dich so fühlst, dann ist Skifahren leicht.“