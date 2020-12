Dank Salzburg-Stürmer Peterka: Deutschland im U20-WM-Viertelfinale

Nicht zuletzt dank Salzburg-Stürmer Jason John Peterka steht Deutschland erstmals im Viertelfinale einer U20-Eishockey-WM. Der 18-jährige Stürmer führte die DEB-Auswahl im Zusammenspiel mit Tim Stützle am Mittwoch in Edmonton zu einem 5:4-Sieg über die Schweiz und damit auf Rang drei der Gruppe A.

Peterka erzielte drei Tore und zwei Assists, Stützle bereitete die drei Peterka-Treffer vor und traf selbst zweimal. Peterka, heuer im NHL-Draft von den Buffalo Sabres an Nummer 34 gedraftet, ist eine Leihgabe von Red Bull München und hat für Salzburg in zwölf ICE-Spielen sieben Tore und neun Assists verbucht. Stützle war beim heurigen Draft an Nummer drei von den Ottawa Senators gewählt worden.